Francia-Australia, Mondiali 2018: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Francia-Australia, gruppo C Mondiale Russia 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Inizia anche il Gruppo C del Mondiale con la sfida tra la Francia di Didier Deschamps e l’Australia di Bert Van Marwijk: Russia 2018 conosce una sua potenziale protagonista, la Francia finalista di Euro 2016 e clamorosamente sconfitta nell’epilogo contro un Portogallo privo di Ronaldo. Le altre due compagini del girone C sono il Perù di Gareca e la Danimarca di Hareide. Tra pochi minuti via alla cronaca live con gli aggiornamenti in tempo reale su Francia–Australia.

Francia-Australia: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 12

Francia-Australia: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Francia-Australia: probabili formazioni e pre-partita

Capitolo Francia: sulla corsia destra dovrebbe spuntarla Sidibe, ballottaggio offensivo aperto tra Dembelé e Giroud. Dovesse spuntarla il primo, sarebbe Mbappé a giocare da riferimento centrale. L’Australia potrebbe giocare con il 4-2-3-1: Risdon e Behich a presidio delle corsie difensive, c’è Mooy in mediana, sicuri di un posto in attacco Leckie e Nabbout.

Francia (4-3-1-2): Lloris; Sidibe, Varane, Umtiti, Mendy; Pogba, Kante, Matuidi; Griezmann, Mbappe, Dembele. Allenatore: Didier Deschamps

Australia (4-2-3-1): Ryan; Risdon, Salinsbury, Jurman, Behich; Jedinak, Mooy; Leckie, Rogic, Nabbout; Juric. Allenatore: Bert Van Marwijk

Francia-Australia: i precedenti del match

Sono due i precedenti tra Francia ed Australia disputati in territorio neutro, con il bilancio in perfetta parità: ha vinto la Francia in Giappone nel 1994, l’Australia in Corea del Sud nel 2001. Nell’ultima occasione ha avuto meglio la Francia con un roboante 6-0, risultato ottenuto in quel di Parigi.

Francia-Australia: l’arbitro del match

Dirige l’arbitro uruguaiano Andrés Cunha, fischietto classe 1976. Nell’arco della sua stagione ha diretto cinque gare di Copa Libertadores, estraendo ventuno cartellini gialli, ad una media appena superiore alle quattro ammonizioni a partita.

Francia-Australia Streaming: dove vederla in tv

Francia-Australia sarà trasmessa a partire dalle ore 12 in diretta in chiaro sulle frequenze satellitari di Italia 1 (anche in HD). Non è tutto, perché la partita sarà visibile anche in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOs, Android e Windows Mobile tramite app Premium Play.

