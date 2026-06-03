Vlahovic Juve, è finita: nessun accordo per il rinnovo, il serbo lascia i bianconeri a zero!

Vlahovic Juve: non è stato trovato l’accordo per il rinnovo, l’attaccante serbo lascia i bianconeri a scadenza di contratto

Il tanto atteso incontro andato in scena nelle scorse ore alla Continassa tra i vertici dirigenziali della Juventus e l’entourage di Dusan Vlahovic ha sancito la parola fine sulla permanenza dell’attaccante a Torino. Il vertice, considerato da addetti ai lavori e tifosi come l’ultima spiaggia per delineare il futuro del bomber serbo, si è infatti concluso con una definitiva e irrimediabile fumata nera. Nessun accordo, nessuna stretta di mano: le strade della Vecchia Signora e del suo numero nove sono destinate a dividersi per sempre.

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Il nodo economico: le richieste di Vlahovic e l’offerta bianconera

Lo scoglio insormontabile che ha fatto naufragare l’atteso prolungamento del contratto è rimasto, come prevedibile, di natura strettamente economica. Nel corso del delicato summit, svoltosi alla presenza del padre del giocatore, Milos, le distanze sono parse fin da subito troppo ampie per trovare un compromesso. Le richieste avanzate dalla punta sono risultate nettamente superiori rispetto ai parametri e all’offerta formulata dalla dirigenza bianconera, rendendo di fatto impossibile siglare l’intesa.

Nello specifico, per apporre la firma sul nuovo contratto, il giocatore chiedeva 8 milioni di euro netti a stagione, più un ricco bonus alla firma. Dal canto suo, la Juventus si era spinta a mettere sul tavolo una proposta massima di 6 milioni di euro più bonus legati al rendimento.

Separazione a fine mese e caccia al sostituto

Questa profonda distanza tra le parti è ormai giudicata incolmabile, tanto che i vertici del club hanno deciso di non programmare ulteriori appuntamenti negoziali. Lo scenario per le prossime settimane è dunque tracciato e non ammette ripensamenti: Vlahovic e la Juventus si separeranno ufficialmente al termine dell’attuale stagione, rispettando la naturale scadenza del rapporto.

I bianconeri si ritrovano così ad affrontare il peggiore degli scenari finanziari: perderanno il proprio centravanti titolare a parametro zero a fine mese. Una situazione che obbliga inevitabilmente la società piemontese a riorganizzare le proprie strategie e a virare subito su profili alternativi per consegnare a Spalletti un nuovo finalizzatore (Kolo Muani in pole position).

La professionalità al centro sportivo

Nel frattempo, nonostante la rottura formale sul fronte del rinnovo, il clima lavorativo resta all’insegna del rispetto. Nelle ultime ore, infatti, il giocatore si è presentato regolarmente al centro sportivo della Continassa. L’attaccante serbo ha varcato i cancelli della struttura esclusivamente per svolgere alcune terapie fisiche e proseguire il proprio percorso di lavoro individuale, in attesa di scoprire quale sarà la sua prossima destinazione europea a partire da luglio.