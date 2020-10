Gol e azioni salienti del match valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21: highlights Bologna Sassuolo

Gol e azioni salienti del match tra Bologna e Sassuolo, valido per la 4ª giornata di Serie A 2020/21.

10′ Gol Soriano – La sblocca il trequartista del Bologna. Bella azione manovrata dei padroni di casa, gran palla di Palacio per Soriano che da solo in area non sbaglia.

18′ Gol Berardi – Fa tutto Chiriches che arriva al limite dell’area indisturbato e serve Berardi sulla destra che controlla e piazza all’angolino, beffando Skorupski con un pallone che rimbalza di fronte al portiere.

39′ Gol Svanberg – Ripartenza dei rossoblù: Soriano serve Svanberg che dalla sinistra entra in area e supera Consigli, chiudendo un’azione avviata da lui stesso con un recupero a centrocampo su Djuricic.

60′ Gol di Orsolini – Recupero palla del numero 7 che si mette in proprio e calcia col sinistro, trovando anche una deviazione di Ferrari.

64′ Gol di Djuricic – Grande assist di Caputo per l’inserimento di Djuricic e il serbo con il destro non sbaglia.

71′ Gol di Caputo – Calcio d’angolo battuto male da Raspadori, liscio di Palacio che prolunga il pallone per Caputo che di testa non sbaglia.

77′ Autogol di Tomiyasu – Skorupski chiude su un cross di Kyriakopoulos ma il pallone carambola sul giapponese che manda involontariamente in porta il pallone.