HIGHLIGHTS Brescia Genoa: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Brescia e Genoa, valido per la 28ª giornata di Serie A 2019/20.

10′ Gol Donnarumma – L’attaccante del Brescia sblocca il risultato con un tiro incrociato imprendibile per Perin: ottima sovrapposizione e cross dalla destra di Sabelli

Brescia vs Genoa 1 : 0 Donnarumma Goal 27.06.2020 pic.twitter.com/x6Rj4Yxkny — World Football (@GJavoini) June 27, 2020

13′ Gol Semprini – Rasoterra dalla destra di Sabelli per il tiro di Bjarnason, la palla sfila sul palo lontano dove il terzino del Brescia è ben appostato per ribattere in rete

Brescia vs Genoa 2 : 0 Semprini Goal 27.06.2020 pic.twitter.com/4xhGK4LOjc — World Football (@GJavoini) June 27, 2020

38′ Gol Iago Falque – Pallone da una parte, portiere dall’altra: il Genoa accorcia le distanze su rigore