HIGHLIGHTS Brescia Lazio: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Brescia e Lazio, valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20.

1′ Lazio in avanti – Biancocelesti subito pericolosi con Correa che si insinua in area di rigore ma viene fermato.

6′ Gol annullato alla Lazio – I biancocelesti passano in vantaggio grazie alla rete di Caicedo che però non viene convalidata dal Var per fuorigioco.

13′ Tiro di Lulic – Insidioso il tiro del bosniaco che termina fuori di poco.

17′ Brescia in vantaggio – Grande errore di Luiz Felipe che si fa infilare da Balotelli che poi deve solo incrociare e mettere in rete.

25′ Tiro di Milinkovic – Sugli sviluppi del corner bella girata di testa del serbo che non termina di molto fuori.

31′ Conclusione di Caicedo – Bel cross di Lazzari che pesca Caicedo, il tiro dell’attaccante però è debole e non impensierisce Joronen.

35′ Tiro di Immobile – Il numero 17 ci prova dalla distanza ma il piede di Bisoli manda in corner.

39′ Calcio di rigore per la Lazio – Cistana atterra Caicedo in area di rigore. Manganiello assegna il penalty ed estrae il giallo, il secondo, per Cistana.

40′ Gol di Immobile – L’attaccante spiazza Joronen dal dischetto.

50′ Brescia in avanti – Bella incursione di Romulo, Acerbi anticipa Balotelli prima del tiro.

53′ Brescia vicino al vantaggio – Bisoli calcia in porta, attento Strakosha che però non blocca, la difesa della Lazio manda in angolo.

54′ Lazio vicina alla rete – Tiro di Lulic, Joronen attento respinge.

60′ Tiro di Balotelli – Il numero 45 tenta la conclusione dalla distanza ma la palla termina fuori.

61′ Tiro di Caicedo – L’attaccante biancoceleste tenta la girata ma non inquadra la porta.

66′ Lazio pericolosa – Rasoterra di Correa che termina di un soffio al lato. Manganiello però ferma tutto per il fuorigioco di Lulic.

74′ Lazio in avanti – Correa prova l’imbucata, provvidenziale la parata di Joronen.

81′ Tiro di Romulo – Il terzino calcia in porta ma il tiro è debole, nessun problema per Strakosha.

87′ Girata di Caicedo – Ci prova ancora l’ecuadoriano ma anche questa volta Joronen attento allontana il pericolo.

89′ Ancora Lazio – Biancocelesti all’attacco, Luiz Felipe dalla distanza manda altissimo.

91′ Gol di Immobile – Assist di Milinkovic Savic e colpo da biliardo dell’italiano che regala il vantaggio ai biancocelesti.