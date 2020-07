HIGHLIGHTS Brescia Parma: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 36ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Brescia Parma

82′ Gol di Kulusevski – Magia del futuro juventino: colpo di tacco di Siligardi e gran destro a giro dello svedese che piazza il pallone all’incrocio con un tiro a giro.

62′ Gol di Dessena – Errore di Sepe in impostazione, Dessena recupera palla al limite dell’area, scambia con Torregrossa e batte il portiere avversario. Gol dell’ex.

59′ Gol di Darmian – Gervinho imbecca Kulusevski che dalla destra mette al centro, con il destro, per Darmian che da pochi passi non sbaglia, portando in vantaggio i crociati.