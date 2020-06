Gol e azioni salienti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Cagliari Torino

Gol e azioni salienti del match tra Cagliari e Torino, valido per la 28ª giornata di Serie A 2019/20.

68′ Gol Joao Pedro – Il brasiliano cala il poker su calcio rigore: ingenuo Nkoulou nel commettere fallo in area su Pellegrini

66′ Gol Belotti – Incomprensibilmente solo all’interno dell’area, il capitano del Torino batte Cragno in girata

60′ Gol Bremer – Il difensore del Torino approfitta di una sponda di Ola Aina e batte Cragno in acrobazia

46′ Gol Nainggolan – Avvio col botto dei rossoblù, che fanno subito tris con un grande gol del belga, che fredda Sirigu dal limite dell’area con una sassata di sinistro all’angolino basso

17′ Gol Simeone – Gran ripartenza dei rossoblù che colgono impreparata la difesa granata, dalla sinistra Lykogiannis mette in mezzo per Simeone che non sbaglia. Mariani inizialmente annulla per fuorigioco del greco, salvo correggersi con l’aiuto del VAR

12′ Gol Nandez – Il centrocampista del Cagliari calcia al volo dalla lunga distanza e lascia impassibile Sirigu