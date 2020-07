HIGHLIGHTS Fiorentina Sassuolo: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Fiorentina Sassuolo

89′ Gol di Cutrone – Cross di Duncan e colpo di testa di Cutrone, tutto solo in area.

61′ Gol di Muldur –Nel momento migliore dei viola, segna il Sassuolo. Pessimo Castrovilli che perde il pallone in area, Muldur ruba palla e poi col mancino fa 0-3

35′ Raddoppio Sassuolo – Ancora una ripartenza su angolo dei viola. Djuricic imbecca Defrel che di destro fa 0-2.

22′ Gol del Sassuolo – Traoré per Djuricic che anticipa nettamente Castrovilli che, in scivolata, lo travolge. La Fiorentina recrimina per un contatto Chiriches–Pezzella in area neroverde, a inizio azione. Defrel dal dischetto spiazza Dragowski e porta in vantaggio il Sassuolo.