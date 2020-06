Gol e azioni salienti del match valido per il recupero della 25ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Inter Sampdoria

Gol e azioni salienti del match tra Inter e Sampdoria, valido per il recupero della 25ª giornata di Serie A 2019/20.

52′ GOL THORSBY – Su calcio d’angolo, Colley stacca più in alto di De Vrij, che perde la marcatura: l’incornata del difensore si stampa sulla traversa e torna in area, dove il centrocampista norvegese è il più lesto di tutti a ribattere in rete

Inter 2-1 Sampdoria pic.twitter.com/FMq3tqPWPs — Empty Serie A Stadiums (@EmptySerieA) June 21, 2020

33′ GOL DI LAUTARO MARTINEZ – Altra bella azione dell’Inter con Lukaku che premia l’inserimento di Candreva in area di rigore il quale di prima effettua un cross rasoterra per Lautaro Martinez che da due passi non può sbagliare

Another brilliant team goal by Inter. Inter 2-0 Sampdoria (Lautaro) pic.twitter.com/YszqG1Ia0I — Empty Serie A Stadiums (@EmptySerieA) June 21, 2020

10′ GOL DI LUKAKU – Bellissima azione dell’Inter con Lautaro che controlla al limite dell’area serve di tacco Lukaku il quale triangola con Eriksen e batte Audero.