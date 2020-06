HIGHLIGHTS Inter Sassuolo: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Inter e Sassuolo, valido per la 27ª giornata di Serie A 2019/20.

89′ PAREGGIO MAGNANI – Sugli sviluppi del corner, Haraslin calcia potente verso l’area di rigore. Sul secondo palo, in posizione regolare, Magnani mette alle spalle di Handanovic

85′ GOL BORJA VALERO – Erroraccio difensivo del Sassuolo che si perde Borja Valero che da due passi spinge la palla in porta su cross perfetto di Candreva su punizione

81′ GOL BERARDI – Pareggio del Sassuolo con Berardi su calcio di rigore che

45′ GOL DI BIRAGHI – Bel duetto con Sanchez in area di rigore che ridà palla all’ex Fiorentina il quale trafigge Consigli con un tiro sotto la traversa.

Inter 2-1 Sassuolo (Biraghi) with a stunning bit of play and a rocket of a finish pic.twitter.com/mh1jRdF9vp

