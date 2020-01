HIGHLIGHTS Juventus Roma: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Juventus e Roma, valido per i quarti di finale della Coppa Italia 2019/2020.

26′ Gol Ronaldo – Sinistro potente e preciso di Ronaldo che porta in vantaggio la Juve

38′ Gol Bentancur – Raddoppio della Juve con l’uruguaiana: batti e ribatti in area e tiro di punta che beffa Pau Lopez

50′ Autogol Buffon – Tiro violento di Under che colpisce la traversa; la palla sbatte sulla schiena di Buffon e rotola in rete

Goal for Roma, unlucky for Buffon. Can't argue with it. They've come out in the second half with a bit more energy than Juve.#JuvRom #JuveRoma #CoppaItalia #Calcio pic.twitter.com/Is0BlTy8tb

— 𝕸𝖆𝖗𝖐 𝕬𝖘𝖍𝖜𝖔𝖗𝖙𝖍 (@he6rt6gr6m) January 22, 2020