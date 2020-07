Gol e azioni salienti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Lecce Sampdoria

Gol e azioni salienti del match tra Lecce e Sampdoria, valido per la 29ª giornata di Serie A 2019/20.

38′ Rigore per la Sampdoria – Fallo di Tachtsidis ai danni di Jankto. Il giallorosso entra in scivolata sul centrocampista blucerchiato e Rocchi indica il dischetto del rigore. Ramirez dal dischetto non sbaglia e porta in vantaggio la Sampdoria.

L’ho messo ma è stato un rigore da brividi 😱😱😱 pic.twitter.com/yUtuQhz7OQ — Poggio Real (@real_poggio) July 1, 2020

48′ Rigore per il Lecce – Intervento ingenuo di Thorsby con piede a martello su Saponara. Rocchi non ha dubbi e indica il calcio di rigore, senza bisogno di andare a rivedere l’azione sugli schermi del VAR. Non sbaglia dal dischetto Mancosu che spiazza Audero.

73′ Rigore per la Sampdoria – Intervento scomposto di Paz ai danni di Depaoli. L’esterno blucerchiato è trascinato a terra e Rocchi indica nuovamente il calcio di rigore. Nessun intervento da parte del VAR. Ramirez spiazza Gabriel e insacca il gol del vantaggio.