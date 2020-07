HIGHLIGHTS Milan Bologna: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Milan e Bologna, valido per la 34ª giornata di Serie A 2019/20.

10′ Gol del Milan – Theo Hernandez sfonda sulla sinistra, cross rasoterra per Saelemaekers che, favorito dal velo di Ibra, fa 1-0

24′ Gol del Milan – Calhanoglu approfitta di un rinvio errato di Skorupski e lo fredda con un destro preciso

HAKAN DOUBLES OUR LEAD!! The interception of Skorupski’s clearance sets him up for a lovely finish. Milan 2-0 Bologna. #SempreMilan #MilanBologna pic.twitter.com/MdK0toxhbW

— Take Ballon D’or 2023 (@TechnicalTake26) July 18, 2020