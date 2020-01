Gol e azioni salienti del match valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Milan Udinese

Gol e azioni salienti del match tra Milan e Udinese, valido per la 20ª giornata di Serie A 2019/20.

6′ GOL STRYGER LARSEN – Uscita sbagliata di Donnarumma su Lasagna, ne approfitta Stryger Larsen che insacca a porta vuota da posizione defilata

48′ GOL REBIC – Combinazione intelligente di Leao per Conti, che da destra imbuca in area per un compagno. Il neo entrato è il più veloce ad arrivare sul pallone: palla in rete, Musso battuto

72′ GOL DEL MILAN – Theo Heranndez porta in vantaggio i rossoneri con un gran tiro al volo dai 20 metri

85′ GOL DELL’UDINESE – Splendido colpo di testa all’indietro di Kevin Lasagna che beffa Donnarumma e gela San Siro

90+3 GOL DEL MILAN – Sponda di Ibra per Rebic che controlla, finta il tiro e poi conclude da fuori are realizzando una splendida doppietta