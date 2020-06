Gol e azioni salienti del match valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019/20: highlights Napoli Inter

Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Inter, valido per la semifinale di ritorno della Coppa Italia 2019/2020.

2′ Inter in vantaggio – Calcio d’angolo di Eriksen direttamente in porta, papera di Ospina che si fa passare il pallone sotto le gambe. Inter avanti dopo pochi istanti.

42′ Pareggio di Mertens – Sul calcio d’angolo successivo all’intervento di Ospina, il portiere colombiano lancia Insigne tutto solo in campo aperto. Il capitano del Napoli mette dentro per Mertens, solo davanti ad Handanovic non sbaglia.