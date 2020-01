Gol e azioni salienti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Napoli Inter

Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Inter, valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20.

15′ Gol Lukaku – Di Lorenzo scivola, il belga si invola da centrocampo verso la porta e insacca il vantaggio della squadra nerazzurra.

32′ Raddoppia Lukaku – Riparte in velocità il belga, che spara un siluro dal limite dell’area. La palla è centrale, ma Meret sbaglia e non la controlla: pallone in porta e raddoppio nerazzurro.

39′ Milik riapre la partita – Grandissima palla di Zielinski per Callejon, che mette al centro e trova Milik tutto solo in area di rigore che buca Handanovic. Riapre la partita il Napoli.

61′ Lautaro segna il terzo gol – Altro errore della difesa del Napoli: cross di Vecino, Manolas sbaglia l’intervento e Lautaro Martinez si trova da solo davanti alla porta, non sbagliando.

