HIGHLIGHTS Napoli Milan: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Napoli e Milan, valido per la 32ª giornata di Serie A 2019/20.

20′ Gol Theo Hernandez – Rebic crossa in area col sinistro, dal lato opposto arriva Theo Hernandez che spara un mancino violentissimo sotto la traversa.

34′ Gol Di Lorenzo – Punizione battuta forte da Insigne in area di rigore, Donnarumma non trattiene e sul tap-in si avventa Di Lorenzo che insacca a porta vuota.

60′ Gol Mertens – Cross di prima di Callejon dalla destra, Mertens calcia subito col destro dal limite dell’area piccola e batte sotto le gambe Donnarumma.

How on earth was #Mertens able to do that… ? #NapoliMilan pic.twitter.com/J7eZT7BJ09

— XHALAU (@TheBayoOfficial) July 12, 2020