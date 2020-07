HIGHLIGHTS Parma Napoli: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 35ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Parma Napoli

45’+1′ Gol Parma – Grassi entra in area e viene steso da Mario Rui: per Giua è rigore. Il portoghese prova a non intervenire ma tocca comunque il giocatore del Parma. Dal dischetto Caprari spiazza Meret e segna il suo primo gol con il Parma.

52′ Gol Napoli – Tiro di Fabian Ruiz, tocco con le mani di Grassi, un po’ simile all’occasione Bastos-Ronaldo in Juve-Lazio. L’arbitro assegna punizione ma dopo il consulto col Var decide per il penalty perché Grassi con le mani è in area. Dal dischetto Insigne supera Sepe e trova il pari.

86′ Gol Parma – Contatto Koulibaly-Kulusevski in area: Giua non ha dubbi e assegna il rigore. Lo svedese si mette davanti e il difensore lo travolge. Dal dischetto lo stesso Kulusevski spiazza Meret e fa 2-1.