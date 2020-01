HIGHLIGHTS Roma Lazio: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Roma e Lazio, valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20.

25′ Roma in vantaggio – Pasticcio della difesa biancoceleste unita a Strakosha, Dzeko mette in rete.

34′ Pareggio della Lazio – Papera di Pau Lopez che invece di deviare in angolo rimette la palla in area. Acerbi deve solo spingerla dentro.

Pau Lopez what are you doing?! pic.twitter.com/Pz0F0bAQyh

— TheLibero (@libero_the) January 26, 2020