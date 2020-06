Gol e azioni salienti del match valido per la 27ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Roma Sampdoria

Gol e azioni salienti del match tra Roma e Sampdoria, valido per la 27ª giornata di Serie A 2019/20.

85′ Gol di Dzeko – Lancio lungo di Cristante per Dzeko che al volo realizza la doppietta personale e ribalta il risultato.

69′ Palo di Kolarov – Punizione del serbo rasoterra che scalfisce il palo alla sinistra di Audero.

65′ Gol di Dzeko – Pareggio del bosniaco con uno splendido sinistro al volo, su grande assist del neo entrato Pellegrini.

53′ Tiro di Jankto – Contropiede micidiale della Sampdoria che si conclude col sinistro del centrocampista. Attento Mirante.

49′ Mkhitaryan vicino al pari – Kolarov assiste l’armeno che tira al volo col sinistro: palla fuori di un soffio.

42′ Tiro di Thorsby – Destro secco incrociato del norvegese: Mirante si fa trovare pronto.

31′ Gol annullatoa Veretout – Splendido pareggio del francese che con un destro in controbalzo fulmina Audero, ma Calvarese annulla per un tocco di mano in precedenza di Perez.

28′ Palo di Jankto – Altro errora di Diawara che regala la palla al ceco che non ci pensa due volte e tira col destro. Leggera deviazione di Mirante e palla sul palo.

20′ Tentativo di Dzeko – Sinistro da dentro l’area per il bosniaco, palla deviata e facile preda di Audero.

11′ Gol di Gabbiadini – Errore clamoroso di Diawara che regala palla a Gabbiadini che smarca Mirante e sigla il vantaggio.

10′ Ci prova Pastore – L’argentino salta mezza difesa della Sampdoria, si infila in area e calcia col destro. Ancora pronto Audero, che devia in angolo.

7′ Miracolo di Audero – Sinistro incrociato di Dzeko, il portiere della Samp si allunga sulla sinistra ed evita lo svantaggio con un intervento prodigioso.

3′ Colpo di testa di Dzeko – Incornata del bosniaco da angolo, poco marcato dalla difesa. Audero vola e sventa.