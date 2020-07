Gol e azioni salienti del match valido per la 29ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Roma Udinese

Gol e azioni salienti del match tra Roma e Udinese, valido per la 29ª giornata di Serie A 2019/20.

78′ Gol di Nestorovski – Contropiede fulmineo dell’Udinese. De Paul serve un pallone al macedone che deve solo appoggiare.

74′ Smalling divora il pareggio – Cross da angolo, l’inglese è tutto solo ma impatta malissimo il pallone schiacciandolo a terra e mandandolo fuori.

70′ Gol annullato a Teodorczyk – Rete invalidata per fuorigioco. Aveva trafitto Mirante a tu per tu.

58′ Occasione per Okaka – De Paul imbuca perfettamente l’attaccante che prova al volo tutto solo davanti a Pau Lopez: pallone colpito male.

55′ Ancora Musso su Perez – Si ripete la scena: sinistro dell’attaccante, parata da disteso del portiere argentino.

48′ Tiro di Carles Perez – Lo spagnolo si infila in area e fa partire una botta col sinistro. Musso para a terra.

36′ Parata di Musso – Balzo felino del portiere dell’Udinese che nega il gol ad Under, che aveva pescato l’angolino col destro.

34′ Traversa di Cristante – Tiro da lontanissimo del numero 4 della Roma che, dopo una deviazione, scheggia la traversa.

30′ Espulso Perotti – Intervento duro dell’argentino, per Guida non ci sono dubbi.

28′ Tiro di Carles Perez – Ci prova lo spagnolo col sinistro da lontanissimo, palla fuori di poco.

23′ Occasione per l’Udinese – Lasagna vicino alla doppietta, un grande intervento di Mirante nega il raddoppio.

12′ Gol di Lasagna – Tiro sbagliato di De Paul che diventa un assist per l’attaccante che al volo supera Mirante.

3′ Occasione per Kalinic – Pallone in profondità di Cristante per il croato che controlla male e spreca una buona chance.