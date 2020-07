HIGHLIGHTS Roma Verona: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Roma e Verona, valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20.

10′ GOL ROMA – Dal dischetto Veretout è freddissimo e spiazza Silvestri, palla da una parte e portiere dall’altra

45’+4 Gol Roma – Cross dalla sinistra di Spinazzola, sul traversone ci arriva Dzeko sul dischetto del rigore. Il bosniaco stacca di testa e batte Silvestri.

47′ Gol Verona – Zaccagni sfonda sulla sinistra e salta Mancini. Mette in mezzo col mancino, dove Pessina insacca con un colpo di tacco splendido.

This Pessina guy that might comeback scored this

Thoughts on him?pic.twitter.com/sUVUfitXUZ

— Omar 🥶 (@AlessioTackle) July 15, 2020