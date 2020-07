Gol e azioni salienti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Sampdoria Milan

Gol e azioni salienti del match tra Sampdoria e Milan, valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20.

3′ Gol Ibrahimovic – Finta di corpo di Rebic che inganna Bereszynski, assist in mezzo per la testa di Ibrahimovic. L’attaccante non sbaglia e trafigge Falcone

53′ Gol Calhanoglu – Assist di Ibrahimovic per la girata di Calhanoglu in porta. L’arbitro inizialmente annulla la rete per il fallo su Vieira che cade in area. Visualizzata l’azione al VAR convalida la rete

57′ Gol Ibrahimovic – Calhanoglu restituisce l’assist a Ibrahimovic che freddamente deposita il pallone alle spalle di Falcone