Gol e azioni salienti del match valido per la 28ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Sassuolo Verona

Gol e azioni salienti del match tra Sassuolo e Verona, valido per la 28ª giornata di Serie A 2019/20.

97′ Gol di Rogerio – Grandissimo gol del terzino: palla all’incrocio e 3-3.

77′ Gol di Boga – Che gol di Jeremie! Controllo con il sinistro e gran tiro col destro con palla all’incrocio su assist di Caputo.

68′ Gol del Verona – Che dormita difensiva dei neroverdi. Peluso rinvia su Bourabia, Pessina, più lesto di tutti, ne approfitta e beffa Consigli con il mancino.

57′ – Gol del Verona – Lazovic, con l’esterno destro, mette al centro per Stepinski che tutto solo deposita in rete per l’1-2. Gol con il petto del centravanti veronese.

53′ Gol di Boga – Diagonale mancino di Jeremie Boga che fredda Silvestri.

51′ Gol di Lazovic – Gran destro da fuori area del laterale veronese e Verona avanti, nonostante un buon avvio dei neroverdi.