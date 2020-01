HIGHLIGHTS Spal Bologna: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Spal Bologna

20′ Rigore per la Spal – Paz cintura in area Di Francesco. Dopo un consulto col Var Fabbri assegna il rigore.

23′ Gol di Petagna – Sinistro dagli 11 metri dell’attaccante della Spal che spiazza Skorupski.

24′ Autogol di Vicari – Pareggio immediato del Bologna che raggiunge la Spal grazie a una sfortunata autorete di Vicari, su cross di Orsolini.

60′ Gol di Barrow – La ribalta il Bologna. Rinvio maldestro di Igor che lascia il pallone in area, Barrow controlla con il sinistro e manda il pallone all’angolino con il destro.

63′ Gol di Poli – Bella azione del Bologna con Tomiyasu che dalla destra serve Palacio che allarga per Soriano, il quale entra in area e mette un gran pallone sul secondo palo che Poli in scivolata manda in gol.