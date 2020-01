HIGHLIGHTS Spal Verona: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match valido per la 18ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Spal Verona

2′ Occasione per Lazovic – Contropiede fulmineo del Verona che porta alla conclusione dell’ex Genoa a tu per tu con Berisha. Provvidenziale recupero di Igor che sventa tutto.

5′ Tiro di Faraoni – Buono scambio in area tra i giocatori del Verona che porta alla conclusione del terzino. Destro potentissimo che taglia tutta l’area di rigore.

9′ Tiro di Rrahmani – Tiro secco del giocatore del Verona, Berisha risponde con fatica in calcio d’angolo. Per un soffio Pazzini non riesce a ribadire in porta.

14′ Gol di Pazzini – L’attaccante del Verona regala il vantaggio alla propria squadra con un preciso colpo di testa da cross di Lazovic.

29′ Occasione per Paloschi – Spizzata di Cionek e palla che arriva all’attaccante, che da pochissimi passi gira verso la porta ma non riesce a inquadrare lo specchio.

39′ Espulso Tomovic – Intervento pericolosissimo del giocatore della Spal ai danni di Faraoni, l’arbitro Guida estrae il rosso.

64′ Colpo di testa di Petagna – L’attaccante prova a dare la scossa con un’incornata, che risulta debole e facilmente controllata da Silvestri.

68′ Tiro di Verre – Buona occasione per il centrocampista che col destro impensierisce Berisha. Solo una deviazione evita il raddoppio.

69′ Colpo di testa di Rrhamani – Il giocatore del Verona impatta su cross di Miguel Veloso. Grande rifletto di Berisha che evita il secondo gol ospite.

83′ Colpo di testa di Petagna – Ancora l’attaccante a provarci, stavolta la sua incornata è più pericolosa ma sempre controllata da Silvestri.

86′ Gol di Stepisnki – Azione pazzesca di Lazovic, che arriva a concludere col destro. Respinge Berisha, e sulla ribattuta il polacco ribadisce in porta col sinistro per il 2-0.