HIGHLIGHTS Torino Atalanta: gol e azioni salienti del match

Gol e azioni salienti del match tra Torino e Atalanta, valido per la 21ª giornata di Serie A 2019/20.

88′ Gol Muriel – Diagonale dell’attaccante colombiano che batte ancora Sirigu

86′ Rigore Muriel – Altro rigore ed altro gol: il colombiano dagli undici metri firma il 6-0

56′ Gol Ilicic – Ancora l’Atalanta, che buca con irrisoria facilità la retroguardia granata: tripletta per il fantasista sloveno

54′ Gol Ilicic – Magia da centrocampo dello sloveno, che con un pallonetto beffa Sirigu su palla inattiva

46′ Gol Zapata – Lukic ferma Ilicic con le cattive e Guida concede il penalty: dagli undici metri il colombiano non sbaglia

29′ Gol Gosens – L’esterno tedesco si avventa su una corta respinta della difesa del Toro da corner e supera Sirigu con una conclusione al volo precisa e potente

17′ Gol Ilicic – Dormita di Laxalt al limite dell’area, Palomino gli sottrae il pallone e serve lo sloveno per il semplice tap-in dell’1-0 orobico

Zapata gets his 1st goal since returning from injury pic.twitter.com/zDNS2IFmcb

