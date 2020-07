Gol e azioni salienti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: highlights Torino Roma

Gol e azioni salienti del match tra Torino e Roma, valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20.

37′ Palo di Kolarov – Punizione dai 30 metri per il serbo che non ci pensa due volte e calcia: il suo sinistro batte Ujkani ma si spegne sul palo.

23′ Gol di Smalling – La Roma ribalta il risultato con una perfetta incornata di Smalling che accoglie un cross di Carles Perez da angolo.

16′ Gol di Dzeko – Mkhitaryan imbuca per il bosniaco che, freddissimo, non lascia scampo a Ujkani col sinistro per l’immediato pareggio.

14′ Gol di Berenguer – Contropiede iniziato da Zaza che serve Berenguer che, a tu per tu con Pau Lopez, è freddo a scartarlo e realizzare.

8′ Occasione per Spinazzola – Lancio di Kolarov, il 37 della Roma si presenta a tu per tu con Ujkani. Il portiere del Toro sbarra la strada sul sinistro del terzino.