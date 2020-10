Higuain e il rigore sbagliato in Mls: «Mi hanno provocato, esigo rispetto»

Gonzalo Higuain ha parlato del rigore sbagliato all’esordio in Mls con l’Inter Miami

L’esordio in Mls con la maglia dell’Inter Miami non è stato dei migliori per Gonzalo Higuain. L’argentino, oltre alla sconfitta per 3-0, ha anche sbagliato un calcio rigore arrivando poi quasi alla rissa con gli avversari. Il Pipita, come riportato da Rai Sport, ha parlato proprio di quei momenti.

«C’è stata una mancanza di rispetto e ho reagito. In cinque si sono fatti sotto, mi hanno provocato, Credo nel fair play ma sono una persona emotiva, non posso accettarlo e tollerarlo».