Problemi durante il riscaldamento per Gonzalo Higuain: niente Lazio. Al suo posto gioca il connazionale Paulo Dybala

Brutte notizie per Gonzalo Higuain durante il riscaldamento per Juventus Lazio, gara valevole per la 34a giornata del campionato di Serie A.

L’attaccante argentino ha patito un problema muscolare e sarà sostituito nel tridente offensivo dal connazionale Paulo Dybala.