Hleb: «Coronavirus? Si guarisce coi trattori. Messi e Ronaldo…»

L’ex calciatore di Arsenal e Barcellona Hleb ha parlato del problema legato al Coronavirus in Bielorussia

Aleksandar Hleb ha parlato dell’emergenza Coronavirus in Bielorussia: «Qui la gente lavora con i trattori e guarisce, nessuno parla del virus. Tutti dovrebbero vedere il nostro campionato, tutte le televisioni dovrebbero decidere di seguire il nostro torneo. È l’unico posto in Europa dove puoi giocare a calcio, e alla fine i tifosi sono felici».

«Quando la NHL ha chiuso la stagione, molti giocatori di hockey impegnati in USA hanno deciso di andare in Russia per continuare a giocare. Magari anche Messi e Ronaldo potrebbero decidere di venire a giocare nel nostro campionato, no?», ha concluso l’ex calciatore di Arsenal e Barcellona ai microfoni del Sun.