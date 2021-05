Hoedt: «Oggi sfida delicata, il nostro obbiettivo è la Champions»

A poco più di un’ora dall’inizio di Lazio Genoa, Wesley Hoedt è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio. Le sue parole

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, il difensore biancoceleste Wesley Hoedt ha analizzato la sfida dell’Olimpico contro il Genoa.

Queste le sue parole: «Quella di oggi è una sfida delicatissima, ma dobbiamo vincere. Il nostro obiettivo è raggiungere la qualificazione in Champions League e possiamo farlo solo vincendole tutte. Mancano sei partite alla fine del campionato, non possiamo più perdere. Non dobbiamo fare distinzione tra casa e trasferta. Il Genoa è una squadra forte, ma anche noi lo siamo e lo dimostreremo»