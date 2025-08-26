Hojlund-Napoli, affare in chiusura con il Manchester United! I dettagli della trattativa - Calcio News 24

Hojlund-Napoli: trattativa in fase avanzata, si lavora per chiudere oggi

Il club partenopeo è pronto a piazzare un colpo di grande rilevanza in attacco. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa Hojlund-Napoli sta entrando nelle fasi decisive, con la dirigenza azzurra che punta a definire l’accordo con il Manchester United e con il calciatore già entro la giornata odierna. L’obiettivo del presidente Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna è quello di chiudere l’operazione il prima possibile, consegnando così al nuovo tecnico Antonio Conte un rinforzo di assoluto valore per il reparto offensivo.

La formula dell’affare è quella di un prestito con diritto di riscatto, che si trasformerebbe in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, presumibilmente legate a presenze, rendimento o qualificazione alle coppe europee. Si tratta di un’operazione complessa, ma le parti coinvolte sono al lavoro da giorni e sembrano ormai vicine alla fumata bianca. Il calciatore avrebbe già dato disponibilità al trasferimento, accogliendo con entusiasmo l’idea di rilanciarsi in Serie A con la maglia del Napoli.

L’interesse per Hojlund da parte degli azzurri non è casuale: il profilo del danese si sposa perfettamente con l’identikit tracciato da Conte per il nuovo attaccante. Giovane, potente, con grande margine di crescita e già abituato al palcoscenico internazionale, Hojlund rappresenterebbe un investimento importante per il presente e per il futuro del club.

Il progetto Hojlund-Napoli nasce anche dal desiderio di rinnovare il reparto offensivo dopo l’addio di Victor Osimhen, sempre più vicino a lasciare il club. L’arrivo dell’attaccante danese consentirebbe al tecnico salentino di avere a disposizione una punta centrale moderna, capace sia di attaccare la profondità che di partecipare alla manovra, caratteristiche fondamentali nel sistema di gioco che Conte intende proporre.

Nel frattempo, a Castel Volturno si respira un clima di ottimismo: la sensazione è che il colpo possa essere chiuso già nelle prossime ore. Se tutto dovesse andare secondo i piani, il matrimonio Hojlund-Napoli potrebbe diventare ufficiale entro la fine della giornata, dando così un segnale forte al mercato e ai tifosi, desiderosi di tornare a sognare in grande.