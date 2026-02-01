Connect with us

Holm Juve, ci siamo! Fumata bianca per l'approdo in bianconero: per Joao Mario al Bologna…

Holm Parma Bologna

Holm Juve, ci siamo! Fumata bianca per l’approdo in bianconero: per Joao Mario al Bologna… Il punto sullo scambio in corso

Lo scambio tra Juventus e Bologna è ormai definito in ogni dettaglio. Secondo quanto confermato da Fabrizio Romano, i Bianconeri hanno raggiunto un accordo verbale per l’arrivo di Emil Holm: l’esterno svedese si trasferirà a Torino in prestito con diritto di riscatto. Percorso inverso per Joao Mario: l’ala portoghese ha sciolto le riserve e si unirà ai Felsinei con la formula del prestito.

PAROLE – «🚨⚪️⚫️La Juventus ha raggiunto un accordo verbale per l’acquisto di Emil Holm dal Bologna, eccoci qui! Dopo l’accordo personale raggiunto ieri, ora c’è anche un accordo tra club per un prestito con diritto di riscatto.
❤️💙João Mário, pronto a trasferirsi al Bologna in prestito separato, se tutto andrà come previsto.🇵🇹».

