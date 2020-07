Howedes, addio al calcio a 32 anni: aveva giocato nella Juventus

Howedes interrompe la propria carriera a soli 32 anni. Chiuso con Lokomotiv Mosca, il giocatore ha parlato a Der Spiegel

GUADAGNATO ABBASTANZA- «Ho amato giocare a calcio fino alla fine. E’ difficile rinunciare a questo ma forse il Coronavirus e le partite a porte chiuse erano il messaggio che aspettavo per smettere. Il denaro non è importante per me, ho guadagnato abbastanza».