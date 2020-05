Hudson-Odoi nei guai: viola la quarantena e viene arrestato

Il giovane Hudson-Odoi nei guai: secondo quanto riporta il Telegraph il giocatore del Chelsea avrebbe violato la quarantena

Callum Hudson-Odoi è nei guai. Secondo quanto riporta il Telegraph, il giocatore del Chelsea avrebbe violato la quarantena per incontrarsi con una donna venendo poi arrestato dalla polizia.

Hudson-Odoi avrebbe invitato una donna a casa sua illegalmente visto che in Inghilterra vige ancora la quarantena. La Polizia Metropolitana informa poi di aver ricevuto una chiamata dalla donna, ufficialmente per un incidente. Anche un’ambulanza ha raggiunto la casa del Blues a Londra. E proprio l’ambulanza avrebbe portato via la donna, che non stava bene. Il giocatore, invece, è stato arrestato.