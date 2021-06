Hummels prepara la Germania: «Con l’Ungheria non sarà una vittoria sicura»

Il difensore della Germania Mats Hummels ha parlato in conferenza della sfida in programma domani con l’Ungheria

La Germania si prepara ad affrontare l’Ungheria nell’ultima giornata del girone ad Euro 2020. La nazionale di Marco Rossi proverà un nuovo miracolo dopo il pareggio a sorpresa con la Francia di qualche giorno fa. Le sue parole: «Sappiamo che non abbiamo ancora passato il turno e che non sarà una vittoria sicura contro l’Ungheria. Abbiamo lo spirito giusto, sappiamo che dobbiamo lavorare per ottenere il successo. Non sottovaluteremo l’Ungheria»