Huntelaar festeggia il rinnovo: «Posso ancora aiutare l’Ajax»

Klaas-Jan Huntelaar ha commentato il rinnovo del contratto con l’Ajax fino al 2021: le dichiarazioni dell’attaccante

Klaas-Jan Huntelaar, attaccante dell’Ajax, ha festeggiato il rinnovo del contratto fino al 2021 con il club olandese: «Volevo continuare qui. Non mi vedo con nessun’altra maglia. Mi sento in forma, sono sicuro di poter ancora contribuire alla causa ma so che il mio ruolo cambia nel corso degli anni».

«Di recente ci ho pensato molto e ho parlato sia con l’allenatore sia con Overmars. Gli incontri hanno dimostrato che anche l’Ajax voleva continuare con me. Questa fiducia mi fa bene. Quindi sono felice che possiamo continuare per un altro anno», ha concluso il 36enne.