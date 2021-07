Hysaj e Sarri al Lazio Lab per le visite mediche: i dettagli

Lazio Hysaj, non sembrano esserci dubbi. L’albanese sarà biancoceleste. Al momento si trova al Lazio Lab per le visite mediche

Elseid Hysaj sarà della Lazio. Dopo l’esperienza al Napoli, durante la quale l’albanese ha lavorato con Maurizio Sarri, il difensore è ora atteso con la maglia biancoceleste, andando così a riempire un vuoto sulle corsie laterali di difesa. Erano attesi gli annunci in settimana, non sono ancora arrivati, ma un indizio lascia intendere che la trattativa sia ormai pressoché chiusa.

Come riporta Lazio Style Radio infatti, il giocatore si trova al Lazio Lab di Formello per le visite mediche. Presente anche Il Comandante. Chissà che in giornata non possa arrivare il tanto atteso annuncio di Hysaj in maglia Lazio.