Hysaj, l’agente: «Difficile che vada via da Napoli. Mario Rui…»

Hysaj andrà via dal Napoli o rimarrà anche con Ancelotti? Le voci sul Chelsea e un futuro ricongiungimento con Sarri non allontanano la permanenza in Campania

L’agente del calciatore del Napoli, Elseid Hysaj, è fiducioso sulla permanenza del proprio assistito con i partenopei anche nella prossima stagione. Nelle ultime settimane diversi voci sul Chelsea pronto a farci un pensierino non hanno scalfito le chance del terzino albanese di rimanere in Campania anche durante la nuova gestione tecnica di Carlo Ancelotti. Hysaj è arrivato al Napoli dopo l’esperienza con l’Empoli agli ordini di Maurizio Sarri ed è stato uno dei titolarissimi dell’undici azzurro sotto la gestione del tecnico nato a Bagnoli. Questo pomeriggio l’agente FIFA Mario Giuffredi ha fatto il punto della situazione attorno al futuro di Hysaj durante l’intervista all’emittente Radio Crc.

Giuffredi parla dei suoi tre assistiti con la maglia del Napoli, vale a dire Sepe e Mario Rui oltre a Hysaj: «Nessuno dei tre ha ancora ricevuto una telefonata. Elseid in questo momento si sta godendo le vacanze estive dopo la stagione e non sta pensando al calciomercato. Al suo ritorno dalle ferie vedremo come si evolverà la situazione, comunque è difficile che Hysaj vada via da Napoli. Mario Rui? Penso Ancelotti voglia puntarci, ha scalato le gerarchie della rosa nella scorsa stagione. Sepe? Bisogna vedere se il Napoli si impegnerà per garantirgli fiducia con i fatti e non a parole, non si tratta solamente di rinnovo».