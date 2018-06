La sessione di calciomercato del Napoli ancora non ingrana: intanto il Chelsea si muove per Elseid Hysaj

Ore caldissime in casa Napoli, l’effetto domino tra uscite ed entrate può essere innescato dall’imminente cessione di Jorginho: qualora l’accordo con il Manchester City si definisse in tutti i suoi elementi, il club partenopeo avrebbe a disposizione i fondi per procedere al valzer degli innesti. Le esigenze sono quelle già ripetute in altre sedi: un portiere di livello che raccolga l’eredità di Pepe Reina, prossimo a vestire la maglia del Milan, un esterno difensivo di comprovata esperienza internazionale, un centrocampista esplicitamente richiesto da Carlo Ancelotti per aggiungere mentalità vincente ed un ulteriore attaccante – oltre a Simone Verdi – per definire il pacchetto offensivo. Nel quadro di una stagione che si promette essere competitiva su entrambi i fronti: l’imperativo è dunque quello di adeguare un roster che possa risultare funzionale nella logica delle alternanze. Intanto si è mosso qualcosa sul capitolo Hysaj.

Hysaj-Chelsea, contatti

Secondo quanto raccolto dalla redazione di Calcionews24.com, il Chelsea avrebbe messo gli occhi sull’esterno difensivo del Napoli Elseid Hysaj. Uomo fidato di Maurizio Sarri, non a caso accostato alla panchina Blues, ma per quanto risulta alle indiscrezioni in nostro possesso le operazioni sarebbero del tutto slegate. Il Napoli spara altissimo: quarantacinque milioni di euro per chiudere eventualmente l’operazione. Sul contratto che lega il terzino albanese al club partenopeo penderebbe una clausola rescissoria di cinquanta milioni, valida per l’estero: uno sconto minimo sull’importo può essere concesso, ma la richiesta del Napoli di De Laurentiis resta altissima. Riflessioni in corso: Elseid Hysaj si trova benissimo a Napoli e non avrebbe problemi a proseguire la sua esperienza all’ombra del Vesuvio, ma è senz’altro tra i meno indifferenti all’addio del suo vate Maurizio Sarri. Ragion per cui, di fronte ad un’offerta seria di un club che compete a determinati livelli, potrebbe farci un pensierino. Siamo allo stato iniziale, ma c’è da registrare l’interesse del Chelsea.