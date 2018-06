Il Manchester City è sulle tracce di Jorginho e l’agente del calciatore è in Inghilterra per trattare coi Citizens, ma attenzione al Napoli e alle tempistiche

Il Napoli rischia di perdere Jorginho, ma rimane comunque padrone del destino del giocatore. Il Manchester City sembra abbastanza vicino a prendere l’italo-brasiliano, ma l’affare è tutto nelle mani degli azzurri. Stando alle ultime notizie in arrivo dall’Inghilterra, il Manchester City aspetterà la prossima settimana e se non chiuderà in questi giorni, allora cambierà obiettivo a centrocampo. L’ex del Verona viene valutato intorno a cinquantacinque milioni di euro da parte dei partenopei, finora il City ha presentato due offerte ma sono state entrambe rifiutate. La deadline è fissata per la prossima settimana, ma comunque c’è ottimismo.

Joao Santos, agente di Jorginho, si trova in questo momento in Inghilterra ed è un buon segnale per la riuscita della trattativa. Il giocatore dei partenopei è la prima scelta da parte di Josep Guardiola per il centrocampo de Citizens e tratterà ancora per qualche giorno. Entro la fine della settimana è previsto un contatto tra i due club e probabilmente sarà presentata una nuova offerta da parte dei mancuniani. Il Napoli non giudica Jorginho incedibile, ma vuole ottenere una bella somma. Si tratta, vedremo cosa accadrà.