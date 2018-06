Il City lancia l’ultimatum al Napoli per Jorginho

Il centrocampista del Napoli, Jorginho, è sempre più vicino all’addio ma al momento non c’è l’accordo con il Manchester City

Jorginho è più vicino al Napoli e più lontano dal Manchester City? Il centrocampista italo-brasiliano, prima della partenza per la Nazionale, ha salutato la ‘sua’ Pozzuoli e ha svuotato gli armadietti. Ancelotti non gli ha telefonato, è stato lui stesso ad ammetterlo, segno che la sua cessione è stata ormai messa in preventivo. Il calciatore del Napoli è vicino al trasferimento alla corte di Pep Guardiola ma il club inglese non ha ancora soddisfatto le richieste della società di Aurelio De Laurentiis.

Secondo Tuttosport al momento c’è ancora distanza tra le parti ma c’è ottimismo. Il Napoli chiede 70 milioni di euro per cedere il suo centrocampista legato da un contratto fino al 2020 ma il Manchester City, fino a questo momento, ha messo sul piatto ‘solo’ 50 milioni di euro. Le parti, come spesso accade, potrebbero trovarsi a metà strada. Il City però non attenderà in eterno e attende una nuova cifra, al ribasso, da parte del Napoli entro venerdì, altrimenti è pronto a cambiare obiettivo. Il centrocampista nel frattempo attende. L’accordo con i Citizens è già stato trovato. Ora sta ai club fare l’ultimo passo.