Yaya Tourè accusa: «Guardiola ha problemi con gli africani»

Pep Guardiola sotto attacco. E questa volta il fuoco proviene direttamente da uno che dovrebbe essergli amico. Yaya Toure accusa, senza mezzi termini, Pep Guardiola. Tra i due non è mai corso buon sangue, ma questa volta il centrocampista ivoriano pare avere davvero esagerato, visto che ha accusato il manager catalano di razzismo. Le parole dell’ex capitano del Manchester City non lasciano spazio a dubbi: «Forse noi africani non siamo sempre trattati allo stesso modo da certe persone. Quando vedi i problemi che spesso ha avuto con i giocatori africani, ovunque sia stato, mi faccio delle domande».

Vedremo se arriverà la, probabile, risposta di Pep Guardiola che di solito non contesta mai le critiche che gli piovono addosso, ma questa volta con un’accusa di razzismo direttamente pronunciata da uno dei giocatori più rappresentativi dei citizen, non potrà fare finta di nulla.