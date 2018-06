Reina parla già da rossonero: « Bisogna riportare il Milan in Champions»

Pepe Reina annuncia: «Chiuderò la carriera al Milan. Sarri? Come un padre, lavorare con lui è stato uno spettacolo»

Manca la classica foto di rito tra Fassone e Mirabelli e poi Pepe Reina sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Bloccato da mesi a parametro zero dai rossoneri, l’ormai ex portiere del Napoli si proietta già con orgoglio alla sua prossima avventura, intervistato da AS spiega: «Il Milan è uno dei club più importanti al mondo, abbiamo il dovere di riportarlo in Champions. Titolare o riserva di Donnarumma? Non mi hanno fatto nessun discorso di questo tipo. Sono felice di chiudere la mia carriera al Milan, il posto da titolare dovrò guadagnarmelo giorno dopo giorno, in ogni allenamento».

Il Milan è il futuro ma il recente passato è stato caratterizzato da momenti indimenticabili legati alla figura di, Maurizio Sarri, del quale Reina non può che tesserne le lodi: «Lavorare con lui è stato uno spettacolo, è grazie a lui che il Napoli ha battuto ogni suo record in questi tre anni e che ha trovato un grandissimo gioco. Siamo persone simili, preferiamo dirci le cose in faccia, anche litigando se necessario. La nostra è stata una relazione come tra padre e figlio, gli voglio bene e anche io gli sarò per sempre grato». Tanto da candidarlo ad una delle panchine più ambite al mondo, quella dei blancos: «Sarri al Real Madrid? Lo consiglierei a qualsiasi squadra al mondo, per le sue idee calcistiche e per il suo lavoro maniacale”. Nessun veleno invece per De Laurentiis, ma una frase che fa capire molte cose di un rapporto deterioratosi nel tempo: «Ha un modo di gestire il club che rispetto, ma ci sono cose sulle quali non siamo d’accordo. Abbiamo due personalità forti e idee diverse».