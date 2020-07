I migliori giocatori di calcio italiani di tutti i tempi

Il calcio è decisamente lo sport più amato dei nostri tempi: colpi di classe, gioco di squadra, adrenalina a mille, tifo ai massimi livelli, cori e goliardie, polemiche a non finire, speculazioni sul mercato, giocate irresistibili, squadre famose in tutto il mondo…si tratta di un universo in grado di legare popoli tra loro diversissimi, ma il calcio italiano ha certamente una marcia in più rispetto a tutti gli altri campionati.

Uno dei mercati fondamentali delle scommesse sportive è infatti il campionato di serie A, uno tra i più avvincenti al mondo. E in questo nostro meraviglioso campionato hanno piantato sull’erba dei più begli stadi nazionali i migliori giocatori italiani di sempre, per poi magari cercare fortuna anche all’estero. Nelle prossime righe faremo una carrellata di campioni italiani del passato e del presente, dando un’occhiata alle possibilità di fare la nostra puntata sul prossimo gol di uno di questi. Perché se è vero che su Roberto Baggio non possiamo più scommettere, è vero anche che su molte altre stelle (o stelline) italiane del presente sì.

I CAMPIONI DEL PASSATO: DA GIGI RIVA AD ANDREA PIRLO (PASSANDO PER GIANNI RIVERA)

Non basterebbero mille pagine per elencare tutti i grandi giocatori italiani che hanno, con la loro tecnica, o con la loro forza e fantasia, fatto la storia di questo sport entro i confini nazionali. Sì, perché elencare i motivi per i quali Roberto Baggio sia la nostra idea di fantasia applicata al calcio, o Alex Del Piero l’ideale di tecnica sopraffina, sarebbe chiederci troppo. Abbiamo solo il dovere di ricordare qualche nome, per rendere giustizia a un passato che ha reso la maglia azzurra trionfante, talvolta con quote davvero altissime, sul più grande palcoscenico del mondo.

Pensiamo a Gaetano Scirea, ad esempio, o a Francesco Totti: certo, stiamo balzando su e giù nel tempo e nello spazio, ma è un esercizio che non potrà che far bene al cuore. L’indimenticato Sandro Mazzola, e da poco compianto Mariolino Corso: stelle di un’Inter che fu la migliore, ma anche di una Nazionale azzurra indimenticabile. Giacinto Facchetti in coro con Franco Baresi: impossibile? Non nella nostra fantasia. Mancini, Bonimba e Cannavaro, nomi scanditi come perle di un rosario laico intitolato agli dei del calcio nostrano.

SCOMMETTERE SUL PRESENTE: ZANIOLO E FEDERICO CHIESA, PROMESSE E SPERANZE

Certo, dobbiamo puntare ad asciugarci le lacrime di commozione verso un calcio che, forse, non esiste più, se vogliamo avere la mente lucida e il cuore fermo per fare la nostra puntata sulle promesse che ci regala il presente azzurro: pensiamo a campioni odierni come Zaniolo o Chiesa, senza però dimenticare il “Cirissimo” Immobile. Grandi campioni che ambiscono a diventare stelle di oggi nel firmamento di domani.

Affiancate, magari, alle stelle straniere che già popolano il cielo delle notti del campionato di serie A, come il grande Cristiano Ronaldo: un campione in grado di unire la passione per il calcio giocato (passione che lo vede nettamente trionfare) a quella di altre sfide, perché si tratta di un grande appassionato di poker online; certo, due campi diversissimi che però hanno in comune un dettaglio: il batticuore e l’adrenalina che sale.