I Mondiali in Qatar e quella polemica sulla Coppa d’Asia

Mancano pochi mesi al calcio d’inizio del torneo più importante al mondo, ovvero i Mondiali di calcio in Qatar del 2022, e i tifosi di tutto il mondo, o quasi, trattengono il respiro.

Tra coloro che non parteciperanno, purtroppo, ci siamo anche noi italiani che, dopo il successo conquistato con gli Europei del 2021, non siamo stati capaci di qualificarci a discapito di una caparbia Macedonia del Nord.

Da tempo impazza sui social asiatici un’estenuante polemica sullo spostamento della Coppa d’Asia, che si giocherà in Cina, a favore dei Mondiali. Per coloro che sono interessati ad approfondire lo straordinario mondo del calcio asiatico c’è asiabet8888, sito dov’è possibile trovare tantissime news e aggiornamenti sul calcio giocato dall’India al Giappone e una sezione specifica che ti consiglierà il miglior sito di scommesse. Inoltre, ti verranno mostrati i migliori bonus, quote e tantissimi trucchi per migliorare nel campo del betting.

I Mondiali

La Coppa del Mondo è un avvenimento atteso tanto dai tifosi quanto dai calciatori stessi, che vedono in questo trofeo la ciliegina sulla torta della loro carriera. Questo torneo, fondato nel 1930, non smette mai di stupire, vedendo spesso vincitrice non solo la nazionale più forte, ma anche quella che grazie ai suoi calciatori esprime al meglio il concetto di “giocare a calcio”.

L’ultima compagine che ha alzato la coppa è stata la Francia, che in finale batté un’incredibile Croazia, arrivata in finale per la prima volta nella propria storia, al punto da aver fatto emozionare anche tifosi di altre nazioni. I prossimi Mondiali si giocheranno in Qatar, tra novembre e dicembre, e noi italiani potremo solo guardare, per la seconda volta.

Cosa accade con la Coppa d’Asia

Per chi non conoscesse la competizione, si tratta di un torneo fra nazioni appartenenti allo stesso continente, come gli Europei, la Copa America o la Coppa d’Africa. Partecipano tutte le nazioni che si sono qualificate, dall’India, passando per l’Australia e fino al Giappone. L’ultima volta la coppa è stata alzata dal Qatar, nazione che ospiterà i mondiali, e la manifestazione del 2023 si terrà in Cina.

Diversi tifosi si sono detti scontenti del fatto che, a causa dei Mondiali, la Coppa d’Asia non si terrà nelle date tradizionali perché, giocandosi solitamente nel periodo che intercorre tra gennaio e febbraio, non permetterebbe alle nazioni asiatiche di prepararsi bene per il Mondiale o viceversa. La federazione ha scelto dunque di spostare la competizione tra giugno e luglio 2023, così da poter assicurare un degno spettacolo ai tanti tifosi.