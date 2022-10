I precedenti di Cremonese Napoli – VIDEO

Si torna a giocare Cremonese Napoli: i precedenti della partita tra lombardi e campani

Pillole statistiche dal passato in vista di Cremonese-Napoli, che andrà in scena domenica 9 ottobre, valida per la nona giornata di Serie A:



– Insieme alla Sampdoria, la Cremonese è l’unica squadra che non ha ancora vinto

– Nell’ultima gara i grigiorossi hanno pareggiato 1-1 nello scontro diretto a Lecce

– Il Napoli viaggia in testa a pieno ritmo e con 18 gol è il miglior attacco del torneo

– Con 3 gol in 37 minuti gli azzurri hanno vinto col Toro nell’ultimo incontro, anche

se Spalletti non ha apprezzato il calo della ripresa

– Totale gare: 7 Vittorie Cremonese 2; Pareggi 5; Vittorie Napoli 0

– Ultima vittoria Cremonese 1994-95 2-0 42′ Florijancic 89′ Florijancic (doppietta

dello sloveno che ha giocato 5 anni a Cremona)

– Ultimo pareggio: 1995-96 1-1 5′ Buso (NA), 22′ Tentoni A. (il Napoli passa in

vantaggio ma non riesce a vincere)

– Ultima vittoria Napoli: Cremona è un campo tabù. Riuscirà Spalletti stavolta a

infrangerlo?

– Memorabile: 1993-94 2-0 38′ Tentoni, 78′ Tentoni A. (anche la prima vittoria della

storia, esattamente come la seconda con Florijancic, è confezionata dalla doppietta

di un attaccante)