I precedenti di Roma Lecce – VIDEO

Si torna a giocare Roma Lecce: i precedenti della partita tra lombardi e campani

Pillole statistiche dal passato in vista di Roma Lecce, che andrà in scena domenica 9 ottobre, valida per la nona giornata di Serie A:



– Tra le neopromosse il Lecce è la squadra che sta andando meglio

– Dybala è il capocannoniere della Roma con quattro gol

– Nell’ultima giornata i salentini hanno pareggiato contro la Cremonese

– Totale gare 16: 13 Vittorie Roma 2 Pareggi 5; Vittorie Lecce 1

– Ultima vittoria Roma 2019-20 4-0 con marcatori Dzeko, Mkhitaryan, Under e Kolarov

– Ultimo pareggio 2004-05: 2-2 Cassetti, Cassano, Bojinov, Mancini

– Ultima vittoria Lecce: 1985-86: 2-3 con marcatori Graziani, Di Chiara, Barbas (doppietta), Pruzzo

– Memorabile: 2011-12 2-1 Pjanic, Gago e Bertolacci (per Gago è stato l’unico gol in maglia giallorossa