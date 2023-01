I precedenti – Lazio-Fiorentina, la sequenza viola di 4 sconfitte

Tutti gli ultimi precedenti della sfida tra Lazio e Fiorentina in Serie A. Tutti i dettagli in vista della partita

Uno degli incontri più interessanti della prima giornata di ritorno è Lazio-Fiorentina. Le due squadre vi arrivano con il morale molto diverso: biancocelesti euforici per l’esaltante 4-0 sul Milan, viola depressi per un campionato ben al di sotto delle aspettative. Altro motivo forte dell’incontro è la prospettiva immediatamente futura, ovvero i quarti di Coppa Italia che vedranno Sarri salire a Torino ad affrontare la sua ex Juve e Italiano ospitare i granata con la concreta speranza di raggiungere l’importante traguardo delle semifinali.

Per la sfida di domenica, ore 18, la Fiorentina ha un problema ulteriore: recentemente, quando si reca a far visita alla Lazio, perde puntualmente. La striscia aperta è di 4 sconfitte consecutive, tutte di misura e forse per questo ancora più dolorose.

La sequenza è partita nel 2018-19 con l’1-0 firmato da Immobile. Troppo il divario in classifica l’anno seguente, con la Lazio seconda in classifica e la Viola confinata nelle zone basse: eppure gli ospiti spaventano i padroni di casa andando all’intervallo in vantaggio di una rete grazie a Ribery. Nella ripresa un rigore del solito Ciro e un gol di Luis Alberto ripristinano i valori favorevoli ai padroni di casa. Ancora Immobile nell’anno successivo, incastonato tra Caicedo e Vlahovic su rigore per un altro 2-1. Infine, il campionato scorso, con Sarri che sconfigge Italiano con gol di Pedro.